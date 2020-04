Homem encontrado degolado ainda não foi identificado, diz polícia

Ainda não foi identificado o homem encontrado degolado, na manhã desta segunda-feira (6), em Apucarana. O corpo foi localizado na Estrada Nova Ucrânia, zona rural da cidade. No mesmo dia, um veículo com manchas de sangue no banco do passageiro, foi encontrado no Jardim Independência. A polícia coletou amostras de sangue no veículo e vai confrontar com material genético do corpo, para desvendar o mistério que envolve o assassinato.

"Iniciamos algumas investigações, buscando informações, mas é primordial identificar o homem para nortear a investigação", informou o delegado chefe da 17ª Subdivisão Policial (SDP) Marcus Felipe da Rocha Rodrigues.

Em relação ao Fiat Fiorino encontrado na Rua João Baltazar Junior, há suspeita de que possa ter sido usado no crime. O veículo foi furtado em Arapongas. "O carro existe uma suspeita pelo fato de ter sido encontrado sangue, podia ser utilizado para desovar, o que também é uma suspeita, mas somente após exame vamos saber se realmente foi usado", informa.



O delegado também acredita que o homem foi morto em outro local. "Acredito que ele foi desovado lá após ser morto em outro local. É uma linha de investigação", comenta.

Até a publicação desta reportagem, ninguém havia feito o reconhecimento do corpo no Instituto Médico Legal (IML).