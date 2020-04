Chuva com vento forte causa estragos em Apucarana 

Um temporal registrado na tarde desta segunda-feira (6), causou estragos em vários bairros e deixou regiões sem energia, em Apucarana. O vento forte derrubou pelo menos cinco árvores, uma delas em cima de um carro, e destelhou uma casa e parte do Ginásio de Esportes Lagoão. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), os ventos atingiram 75km/h entre as 17h e 17h30, horário da chuva forte.

(Queda de árvore registrada no Jardim Diamantina. Foto: Colaboração)

Conforme informações de leitores, árvores caíram na região da Colônia Comunitária, na Barra Funda, Jardim Ponta Grossa, Jardim Diamantina e outra em cima de um carro próximo ao Cemitério Cristo Rei.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o passageiro de um VW Saveiro ficou preso após o veículo ser atingido por uma árvore de grande porte, na Rua Nova Ucrânia, na Vila Operária.

Uma casa no Núcleo Habitacional Parigot de Souza foi destelhada durante o temporal e parte do Ginásio de Esportes Lagoão.

Estimativa preliminar da Copel aponta que , até às 18 horas, 18.200 domicílios estavam ser energia elétrica. As regiões afetadas foram o Bairro da Igrejinha, Jardim Vale do Sol, Jardim Morada do Sol, Vila Nova, Vila Formosa, Jardim Celnira, Jardim Apucarana, Jardim Independência e região central.

A reportagem tenta contato com o Corpo de Bombeiros para coletar informações sobre outras ocorrências.