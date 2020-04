Apucarana retoma vacinação contra gripe nesta terça-feira

Apucarana retoma nesta terça-feira (7) a vacinação contra a gripe que tem nesta fase como público-alvo pessoas a partir de 60 anos e mais e trabalhadores da saúde. Os pontos de imunização serão mantidos nas escolas municipais, entre 8h30 e 16 horas. Em alguns bairros a vacina é oferecida nas próprias Unidades Básicas de Saúde (veja quadro abaixo).

A novidade nesta retomada da vacinação é o ponto drive-thru na área de estacionamento do Ginásio Lagoão, em que as pessoas podem receber a dose de dentro do carro, também entre 8h30 e 16 horas. “Esse novo esquema tem a finalidade de diminuir o contato entre os idosos protegendo da contaminação do novo coronavírus. Nesta retomada da vacinação garantimos doses suficientes para atender as cerca de 8.600 pessoas dos grupos de idosos e trabalhadores da saúde que ainda não se vacinaram em Apucarana”, garante o prefeito Junior da Femac.

O diretor presidente da Autarquia Municipal de Saúde, Roberto Kaneta, orienta a população para não necessidade de todos irem ao mesmo tempo de vacinação já nesta terça-feira. “Ao longo desta semana a vacina será oferecida até quinta-feira e temos doses suficientes”, afirma Kaneta.

Nas duas oportunidades anteriores que a vacinação foi realizada deste o início da campanha, no dia 23 de março, Apucarana vacinou 8.600 pessoas, o que corresponde 50% do público-alvo desta primeira fase. A meta no município é imunizar 17.210 pessoas, sendo 15.227 idosos e 1.983 trabalhadores da saúde.

A Campanha Nacional de Vacinação Contra Gripe tem a segunda etapa iniciando no dia 16 de abril. A partir desta data o público-alvo será ampliado para professores, profissionais das forças de segurança e salvamento e pacientes com doenças crônicas como hipertensão, diabetes, asma, entre outras.

A partir de 9 de maio, Dia D de vacinação, serão vacinadas as crianças de seis meses a menores de seis anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), pessoas com mais de 55 anos, gestantes, mães no pós-parto (até 45 dias após o parto), população indígena e portadores de condições especiais. A campanha seguirá até o dia 23 de maio.

Relação dos pontos de vacinação Campanha Nacional Contra Gripe em Apucarana:

Escola Idalice Moreira Prates – Parque Bela Vista

Escola Albino Biachi – Jd. Trabalhista

Escola Monsenhor A. Beltrame – Jd. Colonial

UBS Bolivar Pavão Área externa ( Pátio UBS ) – Jd. América

UBS Raul Castilho Área externa ( Pátio UBS ) – Núcleo João Paulo

UBS Romeu Milane Área externa ( Pátio UBS ) – Centro

UBS Elayne Mazur Área externa (Pátio UBS) – Jd. Interlagos

Escola Edson Giacomini – Núcleo Afonso Camargo

Escola Fernando A. Costa – Residencial Sumatra

CMEI Domingos Marezi – Núcleo Adriano Correa

Escola Luis Carlos Prestes – Vale Verde, Residencial Casa Grande

Escola Augusto Weyand – Vila Nova (próximo ao Colégio Agrícola)

Escola Matheus Leme – Igrejinha

Escola Marilda Nolli – Jd. Ponta Grossa

Escola Padre A. Vieira – Correia de Freitas

Escola Papa João XXllI – Vila Regina

Escola Dinarte Pereira – Parque Biguaçu

Escola Fabio Henrique – Jd. Marissol

Escola Madalena Coco – Jd. Menegazzo

Escola Wilson de Azevedo – Caixa de São Pedro

Escola José de Alencar – Distrito da Vila Reis

Escola Juiz Luis F. Pereira – Núcleo Dom Romeu

Escola Antonieta Lautenschager – Jd. das Flores

Escola Jose Ramos Oliveira – Distrito do Pirapó