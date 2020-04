Prefeito cobra organização das agências bancárias

Em reunião realizada na manhã desta segunda-feira (6), na prefeitura de Apucarana, gerentes de agências bancárias da cidade foram cobrados em relação à medidas preventivas à pandemia do novo coronavírus. O prefeito Junior da Femac disse que tem recebido muitas críticas e denúncias em relação à aglomeração de pessoas e falta de álcool em gel para a clientela dos bancos.

"Os bancos precisam assumir de imediato a sua responsabilidade pelo atendimento do público dentro e fora das agências, em meio à situação gravíssima que atravessamos, com o risco de contaminação pelo vírus", cobrou Junior da Femac.

Conforme frisou o prefeito, todos os bancários devem trabalhar portando máscara protetora; e deve ser disponibilizado à clientela álcool em gel. "Nas filas deve ser mantido um espaçamento de um metro e meio entre as pessoas", assinalou.

A prefeitura, por meio da sua equipe de fiscalização, apoiada pela Guarda Municipal e a Polícia Militar, irá observar o cumprimento das medidas preventivas. "Num primeiro momento iremos orientar os responsáveis pelas agências bancárias e, na reincidência, os infratores serão multados", anunciou Junior da Femac.

Ainda no encontro com os gerentes de bancos, prefeito aproveitou para pedir às pessoas que precisam usar os serviços bancários, que utilizem máscaras protetoras. "As autoridades da saúde pública do Paraná e do Brasil estão recomendando o uso da máscara, baseado nos bons resultados obtidos em vários países, principalmente da Ásia.

Participaram da reunião representantes do Sicredi, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Sicoob e Itaú.