Instalabilidade no site da Fomento Paraná dificulta atendimento presencial na Prefeitura

A Prefeitura de Apucarana está tendo dificuldades de acesso ao site da Fomento Paraná com o objetivo de fazer o cadastro dos interessados em obter crédito emergencial. O problema está sendo verificado desde o início da manhã desta segunda-feira (06) e, por isso, a Secretaria Municipal de Fazenda está solicitando para que as pessoas que agendaram atendimento liguem antes para verificar se o sistema está funcionando.

“O site do Fomento Paraná está apresentando muita lentidão. Por isso, estamos pedindo para que todos que fizeram o agendamento para ligarem na Prefeitura uma hora antes do horário marcado, isso para não correr o risco de vir até a Prefeitura e não conseguir fazer o cadastro por causa de dificuldades de acesso ao site”, solicita Sueli Pereira, secretária municipal de Fazenda.

Sueli lembra que o Programa Paraná Recupera foi lançado pelo governador Ratinho Júnior na semana passada, em razão dos efeitos do novo coronavírus (Covid-19) na economia paranaense. “Imediatamente, o prefeito Junior da Femac aderiu e determinou que fosse organizada uma equipe para auxiliar os interessados no cadastramento, por intermédio da Sala do Empreendedor”, frisa a secretária municipal de Fazenda.

De acordo com ela, o cadastro pode ser feito pelos interessados diretamente pelo site. “No entanto, a Prefeitura disponibilizou uma equipe para aquelas pessoas que não têm como realizar o procedimento de casa pelo site www.fomento.pr.gov.br”, esclarece.

Visando auxiliar as pessoas, a Prefeitura fez um agendamento e iniciou, na última quarta-feira, o atendimento presencial com horário marcado previamente nestes casos especiais. “Em Apucarana, a iniciativa busca atender empreendedores visando garantir a manutenção de salários e empregos através de acesso a linha de crédito emergencial para capital de giro direcionado a informais, microempreendedores individuais (MEIs) e micro e pequenas empresas”, explica Sueli.

O atendimento especial está acontecendo através de um trabalho conjunto das secretarias municipais de Fazenda e de Indústria, Comércio e Emprego, por intermédio da Sala do Empreendedor. Para evitar aglomeração de pessoas, o atendimento está sendo realizado no térreo do prédio central da Prefeitura de Apucarana. “Porém, devido aos problemas de acesso ao site do Fomento Paraná, reiteramos aos que agendaram o atendimento para que liguem no telefone 3422-4000 antes de vir, para saber se o site já está funcionando”, reforça Sueli.