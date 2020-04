Semana deve ser de tempo estável em Apucarana e região

Nessa segunda-feira (6) há mudança do tempo no Paraná, com o avanço de uma área de instabilidade sobre o continente, aliada ao deslocamento de uma frente fria sobre o oceano Atlântico. O tempo muda mais rápido e começa a provocar temporais pelo oeste e sudoeste ainda pela manhã e, posteriormente, as áreas de chuva evoluem para as demais regiões paranaenses. Alerta para o aumento na intensidade dos ventos e também para a ocorrência de raios.

Ao amanhecer Apucarana registrou 18ºC, a temperatura máxima deve chegar aos 28ºC. Não existe a previsão de chuva.

Terça-feira (7)

Na terça-feira as áreas com chuva se afastam para o estado de São Paulo, mas no Paraná ainda fica um pouco chuvoso entre a RMC e o Litoral, com muitas nuvens e possibilidade de chuva fraca e ocasional. Nas demais regiões do Estado o Sol aparece entre poucas nuvens e o ar mais seco volta a predominar.