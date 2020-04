Um veículo com vestígios de sangue no banco do passageiro foi encontrado na manhã desta segunda-feira (06), na Rua João Baltazar Junior, no Jd. Independência, em Apucarana.

De acordo com as informações levantadas até o momento, o veículo Fiorino teria sido furtado em Arapongas neste domingo (05).



A polícia civil analisa se o veículo com sangue pode ter ligação com o corpo degolado encontrado em uma estrada rural na manhã desta segunda-feira.