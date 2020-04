PM de Apucarana encontra carro abandonado no Contorno Norte

A polícia militar (PM) de Apucarana foi acionada na manhã deste domingo (05), para atender a uma ocorrência de um carro abandonado, às margens da rodovia, próximo ao Contorno Norte.

De acordo com o relatório da PM, a equipe foi acionada para dar atendimento em um acidente de trânsito, na entrada que dá acesso ao Distrito do Barreiro. No local foi verificado que o veículo Renault /Scenic de cor azul, transitava pela Pr 170, e no km 114, acabou saindo da pista e chocando-se contra o barranco, e que o motorista abandonou o veículo.

Os policias perceberam que no carro haviam algumas contas de banco e de energia elétrica e entraram em contato com o titular dos documentos. Por telefone, a pessoa informou ao policiais que foi vítima de roubo em um sítio na cidade de Londrina, e que levaram a caminhonete da família juntamente com a bolsa de sua esposa, e que nela estariam essas contas.

O homem disse ainda que não tem conhecimento do veículo em questão.