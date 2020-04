Pai e filho vão parar na delegacia depois de se agredirem em Apucarana

Um briga violenta entre pai e filho mobilizou a polícia militar (PM) de Apucarana no início da manhã deste domingo (05), no bairro São Domingos.

De acordo com o relatório da PM, um adolescente de 13 anos acionou a polícia quando o pai e o irmão mais velho começaram a se agredir.

Quando os policiais chegaram ao local, pai e filho estavam feridos, e precisaram de atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

O filho envolvido na briga com o pai, disse que tudo começou quando chegou em casa, depois de um churrasco, e o pai passou a perguntar com que ele estava, o empurrando. Nesse momento ele teria jogado uma lata de cerveja que estava na mão contra o pai, e os dois começaram as agressões.

Pai e filho foram conduzidos para a delegacia após o atendimento médico, e o adolescente, que acionou a polícia, encaminhado pelo Conselho Tutelar à casa de amigos da família.