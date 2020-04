Um jovem de 24 anos foi preso com uma espingarda calibre 23 e duas munições do mesmo calibre, na noite de sábado (4), em Apucarana. A arma foi localizada pela Polícia Militar (PM), na Rua Rio Tibagi, no Núcleo Habitacional João Paulo.





A arma e as munições estavam em cima do guarda roupas do suspeito com auxílio fo cão Nino do Canil do 10 Batalhão de Policia Militar. O rapaz foi encaminhado à delegacia.