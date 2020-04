Diocese de Apucarana transmite Missa de Ramos pela internet; assista

Devido à pandemia do novo coronavírus, a Diocese de Apucarana transmite ao vivo a Missa de Ramos neste domingo (05). A celebração ocorre na Catedral Nossa Senhora de Lourdes e conta somente com a equipe no templo religioso. As missas das 18h e 19h30 também serão transmitidas neste domingo (5).

Por causa da orientação de isolamento social, muitos fiéis enfeitaram seus portões com ramos, em alusão ao dia.





Outras paróquias da diocese também estão transmitindo suas missas pelas páginas no Facebook.

Assista a missa na Catedral Nossa Senhora de Lourdes:

Significado: O Domingo de Ramos é o ponto de início da Semana Santa e abre essa comemoração que culminará 7 dias depois no domingo de páscoa. O grande significado é a entrada de Jesus em Jerusalém, o início de seu processo de entrega total para a salvação da humanidade. Quando Cristo entra na cidade sentado sobre um jumento está simbolizando o domínio do homem sobre a mente, uma nova era que se inicia. Todo esse processo atinge diretamente a sociedade moralista e radical da época que não aceitava as palavras do salvador. Começa então a semana santa onde na sexta-feira, haverá a crucificação e no domingo a ressurreição de Jesus.