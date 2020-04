Briga entre moradores de rua termina com um esfaqueado, em Apucarana 

Um morador de rua ficou ferido após ser esfaqueado na madrugada deste domingo (5), em Apucarana. A briga aconteceu na Avenida Minas Gerais e envolveu dois andarilhos, segundo a Polícia Militar (PM).

A PM foi acionada por uma testemunha que informou sobre a briga entre dois homens e que um deles estava ferido. No local, as equipes verificaram que a vítima estava com cortes em uma das mãos e na perna direita. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência (Samu) e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O autor das facadas fugiu e até a publicação desta reportagem não havia sido encontrado. A motivação é investigada.