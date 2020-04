Prefeito de Apucarana anuncia chamamento público emergencial para contratação de profissionais da saúde  

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, anunciou na noite deste sábado (4), que o município realiza um chamamento público emergencial para a contratação de profissionais da saúde, devido à pandemia de coronavírus.

"Precisamos contratar técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos. Estamos com um grande acúmulo de serviço, nosso pessoal está de desdobrando. Precisamos contratar mais gente. Os interessados devem entrar no site da prefeitura e fazer um cadastro," detalha o prefeito.

Os interessados devem acessar esse link: http://www.apucarana.pr.gov.br/site/chamamento-publico-ams-2-2020-covid19/

O prefeito ainda anunciou que os professores das Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil vão entrar em contato com os pais dos alunos, para entregar a lembrança de Páscoa.

"Nós tínhamos preparado a várias semanas as lembranças de Páscoa, então as diretoras vão entrar em contato com os familiares, para retirar essas lembranças, tudo organizado, para não ter aglomeração," detalha o prefeito

Junior da Femac durante o pronunciamento, ainda falou sobre a segurança das mulheres.

"Em Apucarana existe o Centro de Atendimento a Mulher, para atender as vítimas de violência doméstica, as mulheres podem pedir ajuda através dos telefones 08006454479, (43) 999670429 ou 153 Guarda Civil Municipal," finaliza.