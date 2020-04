Prazos de filiação partidária termina neste sábado; em Apucarana prefeito troca de partido 

Neste sábado (4), seis meses antes das eleições, é a data-limite para que novas legendas que pretendem participar das eleições tenham seus estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Nesse mesmo dia, expira o tempo dos partidos políticos para aprovar a filiação de seus candidatos, que, por sua vez, já deverão ter domicílio eleitoral na circunscrição em que desejam disputar o pleito de outubro.



Por Apucarana aconteceram algumas mudanças. O prefeito da cidade, Júnior da Femac deixou o PDT, Partido Democrático Trabalhista e agora integra o PSD, Partido Social Democrático, mesmo partido do governador do Paraná, Ratinho Júnior.

Os vereadores Lucas Leugi foi para o PP, Partido Progressista e Rodolfo Mota para o PSL, Partido Social Liberal.

O prefeito de Apucarana, deverá dar uma declaração sobre a troca de partido, quando a crise do coronavírus passar.



Manutenção do calendário eleitoral

Em manifestação realizada no dia 29 de março, a presidente da Corte Eleitoral, ministra Rosa Weber, reafirmou que o calendário das Eleições 2020 está sendo cumprido. Segundo a ministra, neste momento, no âmbito do TSE, ainda há plenas condições materiais de cumprimento do calendário eleitoral, apesar da crise sem precedentes no sistema de saúde do país causada pela pandemia do novo coronavírus.

A presidente do Tribunal disse ainda que a evolução do cenário nacional está sendo acompanhada para eventuais reavaliações e garantiu a manutenção das atividades essenciais à realização do pleito municipal em outubro.