Equipes realizam fiscalização em Apucarana e bar é multado 

Equipes da Guarda Civil Municipal, GCM, da Vigilância Sanitária e Agentes de Postura de Apucarana, realizaram na manhã deste sábado (4), uma fiscalização nos comércios que estão abertos na cidade.

Conforme a GCM, as equipes fiscalizaram diversos estabelecimentos e orientaram os frequentadores e responsáveis pelos

comércios, para que sigam as regras do decreto municipal.

Ainda segundo a GCM, foi aplicado uma multa de R$500 em um bar, localizado no Recanto do Lago.

Durante reunião de avaliação dos trabalhos de combate ao novo coronavírus (COVID-19) realizados ao longo dos últimos 15 dias, o prefeito Júnior da Femac reiterou que os fiscais estarão atuando de forma mais efetiva, aplicando pesadas multas se necessário a quem infringir

determinações dos decretos federal, estadual que regem a abertura dos estabelecimentos de caráter essencial.