Sábado começa com temperaturas amenas em Apucarana e região

Tempo estável neste sábado (4) no Paraná. Do quadrante sul a incursão de um ar mais frio favorece para um declínio das temperaturas, com valores mais baixos ao amanhecer. Durante o dia, embora com presença de sol, a elevação será um pouco mais lenta no Estado. O mar fica mais agitado em toda costa Sul do Brasil, segundo o Simepar, Sistema meteorológico do Paraná.

Ao amanhecer Apucarana registrou 10ºC, a máxima deve ser de 26ºC. Não deve chover.

Domingo (5)

Massa de ar mais estável neste domingo no Paraná e um pouco de frio pela manhã na metade sul, principalmente. Algum nevoeiro pontual pode se formar entre os setores sul e leste, em áreas de regiões de serra e vales. No litoral o mar segue agitado.