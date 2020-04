Transporte coletivo terá horário reduzido neste domingo em Apucarana

A Viação Apucarana Ltda (VAL) vai repetir neste domingo (5) o esquema de redução do as linhas do transporte coletivo. Por conta da pandemia de coronavírus, os ônibus vão circular em horários restritos. Haverá linhas funcionando apenas das 05h30 às 8h30; das 10h40 às 13h30 e das 16h40 às 19h30.

A empresa informa que fora desses horários não haverá ônibus em circulação em Apucarana neste domingo.

A VAL também destacou que a partir de segunda-feira haverá mudanças no horário das linhas. Segundo a empresa, os ônibus serão recolhidos mais cedo, a partir das 22 horas. A empresa orienta os usuários que usam o transporte coletivo depois desse horário a entrar em contato pelos telefones 3420-1761 e 3420-1757.