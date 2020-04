Tempo seco e coronavírus aumentam consumo de água em 10% em Apucarana

A Sanepar registrou um acréscimo de 10% no consumo de água na cidade de Apucarana. O percentual foi apurado comparando os últimos 15 dias do mês de março com igual período do ano passado. A falta de chuva, o calor e o tempo seco podem ser as causas deste aumento, bem como as medidas de combate a pandemia do Coronavírus (Covid-19), com o isolamento social e a intensificação da lavagem das mãos e medidas de higiene.

Por conta do consumo elevado, tem ocorrido a despressurização da rede de distribuição em regiões mais afastadas do centro da cidade, especialmente em horários de pico. Isto quer dizer que, em alguns momentos do dia, a água chega com dificuldade nas pontas da rede.

Sem chuva e com previsão de temperatura perto dos 30° graus, a Sanepar orienta a população que não faça a lavagem de veículos e calçadas e modere na irrigação de hortas e jardins neste fim de semana. A recomendação é utilizar a água prioritariamente para alimentação e higiene pessoal.

A Sanepar reitera que as equipes permanecem trabalhando 24 horas por dia para garantir eficiência na operação do sistema. Não há, neste momento, problema algum na captação de água em rios e poços, nem dificuldade no tratamento da água.

A capacidade de produção e reservação estão recebendo investimentos da ordem de R$ 24 milhões, como o novo poço no Jaboti, reservatório de 2.000 m³ e a modernização do sistema de abastecimento do Parque da Raposa; a operacionalização de poço e reservatórios no Conjunto Solo Sagrado e a elevatória do Jardim Catuaí. Para os próximos anos, estão assegurados recursos para a operacionalização de três novos poços no Barreiro e cinco novos reservatórios.



O cliente que tiver dificuldade no abastecimento deve fazer sua reclamação no Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar pelo telefone 0800 200 0115, que funciona sem interrupções e tem a ligação gratuita.