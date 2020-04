Apucarana inicia distribuição de sabonete líquido para população

Através de uma empresa terceirizada, a Prefeitura de Apucarana iniciou nesta sexta-feira (03) a distribuição de sabonete líquido para a população. O trabalho, que começou pelo Núcleo Habitacional João Paulo, abrangerá toda a cidade e distritos. O produto está sendo entregue diretamente na casa das pessoas e a previsão é que o trabalho seja concluído em uma semana.

De acordo com o prefeito Junior da Femac, foram adquiridos emergencialmente 50 mil frascos do sabonete líquido. “O trabalho está sendo feito de casa em casa. A equipe bate na porta das residências e deixa um frasco por família. Conforme relatos que estamos recebendo, a iniciativa está tendo uma boa aceitação e as pessoas estão dispostas a colaborar com as medidas de higienização e isolamento social”, frisa Junior da Femac.

O prefeito afirma que a distribuição do sabonete em líquido é uma forma educativa para estimular a higienização das mãos e, ao mesmo tempo, reiterar a necessidade das famílias se manterem em casa. “As mãos são grandes vetores de transmissão do novo coronavírus e lavá-las frequentemente é fundamental para vencermos essa guerra, por isso determinei a compra deste lote de sabonete líquido para atender a nossa população”, salienta Junior da Femac.

A empresa fornecedora do sabonete líquido é Alpes Produtos de Limpeza, de Apucarana. “Quero agradecer à empresa que colaborou com a Prefeitura, adaptando a sua linha de produção para fabricar e embalar o sabonete líquido”, ressalta Junior da Femac.

Segundo Reinaldo Zanetti de Oliveira, proprietário da RZ Organização de Eventos contratada para fazer a entrega, a intenção é fazer a distribuição de 5 mil a 6 mil frascos por dia. “Depois do João Paulo, faremos a distribuição na Vila Regina, Núcleo dos Novos Produtores, Loteamento Orlando Bacarin, Vila Apucaraninha, Núcleo da Fraternidade, Parque Bela Vista e Núcleo Afonso Camargo”, informa Zanetti.

A distribuição está sendo feita por uma equipe de 15 pessoas, que está trabalhando com luvas e máscaras, e deverá levar uma semana. “Iniciamos pelos bairros e o serviço abrangerá todos os domicílios de Apucarana, incluindo a área central e os distritos. Para dar mais agilidade, a distribuição terá continuidade no final de semana. Se o tempo colaborar, acreditamos que a entrega seja concluída até a próxima sexta-feira”, projeta Zanetti.