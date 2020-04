Hospital da Providência pede doações para enfrentamento ao coronavírus

O Hospital da Providência e Materno Infantil de Apucarana estão em campanha para arrecadação de equipamentos de segurança individual para uso dos profissionais da saúde no enfrentamento do novo coronavírus, Covid-19.

De acordo com a Diretora Geral dos Hospitais de Apucarana, Irmã Geovana Ramos, a solidariedade da sociedade é de extrema importância neste momento de pandemia do vírus. “No Brasil a demanda de compra foi muito grande, os fornecedores não tem o suficiente para atender a todos os pedidos e recebemos doações vindas de nossa comunidade. Temos um cuidado muito grande com os nossos profissionais e dependemos totalmente da segurança deles para atender a nossa população”, explica.

“Além da dificuldade da compra, os preços estão muito elevados, os valores subiram em mais de 100% e para quem quer contribuir, mas está tendo dificuldade de achar os itens de proteção, podem doar qualquer valor por depósito bancário ou através de boleto, gerado pelo nosso site. Estamos nos preparando da melhor forma possível para essa pandemia que surgiu”, ressalta Fabielle de Lima, coordenadora do setor de projetos.

Para mais informações entre em contato com o setor de projetos do Hospital da Providência e Materno Infantil pelo telefone: (43) 3420-1490 ou (43) 99120-5128.

As doações dos equipamentos de proteção individual são buscadas no domicílio para segurança de todos.

Itens para doação:

Toucas descartáveis com elástico;

Luvas de procedimento P, M ou G;

Máscaras N-95 (BFE99%);

Aventais hospitalares manga longa (tecido oxford cor azul);

Máscara cirúrgica (TNT hospitalar SMS);

Uniformes para a equipe assistencial (tecido brim na cor caqui);

Álcool 70% antisséptico para a pele.

Doação online através de boleto:

https://hospitaldaprovidencia.org.br/doacoes/

Doação por depósito bancário:

Hospital Nossa Senhora das Graças – Hospital da Providência

CNPJ 76.562.198/0005-92

Caixa Econômica Federal

Ag: 0379

Op:003

C/C: 11945-4