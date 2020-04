Cooperativa doa 300 litros de álcool 70% para o Hospital da Providência

Uma cooperativa agroindustrial sediada em Maringá doou 300 litros de álcool etílico 70% para o Hospital da Providência de Apucarana. O álcool é eficaz para o combate ao novo coronavírus.

A doação fez parte de uma a ação proposta pela cooperativa, que intensificou o apoio a segmentos que necessitam deste tipo de insumo na região norte do Paraná, por conta do avanço do covid-19.

Nos últimos dias, carregamentos de álcool etílico 70%, além de alimentos e materiais diversos, foram destinados pela cooperativa a hospitais de Maringá e Sarandi, bem como a entidades assistenciais e setor de transporte público.

O Hospital Universitário de Londrina recebeu uma carga contendo 300 litros de álcool, 50 quilos de café, 120 litros de suco, 100 litros de óleo comestível, 2,5 mil copos descartáveis e 1 caixa de guardanapos. Ainda naquela cidade, foram doados 200 litros de álcool para a Santa Casa, 80 litros para o Lar Anália Franco e 80 para o Lar dos Vovozinhos.



Também foram enviados 100 litros ao hospital de Tamarana e 50 litros à Secretaria de Saúde desse município. Já os hospitais Santa Alice de Santa Mariana, Santa Casa de Cornélio Procópio, São Lucas de Sertanópolis, São Sebastião de São Sebastião da Amoreira, Santa Terezinha de Nova Fátima, São Francisco de Congoinhas, e Municipal de Assaí, todos na região de Londrina, vão receber, cada um, 200 litros de álcool.