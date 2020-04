Tiros são disparados contra residência no Jardim Ponta Grossa 

Um morador do Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, acordou na madrugada desta sexta-feira (03) com disparos de tiros contra sua casa. O fato aconteceu por volta das 3h30 da manhã.



A polícia militar (PM) foi acionada e compareceu na residência localizada na Rua Pato Branco.



No local, o morador informou aos policiais que efetuaram disparos de arma de fogo e acertaram a janela da frente da sua residência. Após ouvir os tiros, ele teria ouvido um veículo acelerando e saindo do local.

Os policias contataram que a janela do quarto estava com o vidro quebrado, com uma marca de tiro

em uma das esquadrias.

O dono da casa foi orientado. Nenhum responsável foi localizado.