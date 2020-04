Sexta-feira será de temperaturas mais amenas em Apucarana e região

Nesta sexta-feira (3) um sistema de baixa pressão atmosférica avança rapidamente para o mar na altura do Sul do País. No Paraná pode ter registros de chuvas fracas e isoladas na divisa com o estado de São Paulo pela manhã, nas demais regiões o tempo permanece estável com ventos predominando dos quadrantes sudoeste e sul. As temperaturas se elevam um pouco mais ao norte, enquanto no centro-sul e sul do estado, o dia começa com temperaturas baixas com previsão de uma elevação mais lenta, informou o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.



Ao amanhecer Apucarana registrou 13ºC. A temperatura máxima dece chegar aos 24ºC.

Sábado (4)

O ciclone se afasta para o alto mar na altura do Sul do Brasil. Na faixa leste da região sul e incluindo o Paraná, os ventos sopram do quadrante sul, enquanto no interior a direção é mais variável. As temperaturas ficam um pouco mais baixas no sul pela manhã, sendo que no período da tarde a elevação esperada será um pouco mais lenta no estado.