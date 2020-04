Morre Durval Preto, tio do secretário da Saúde do Paraná

Morreu nesta quinta-feira (2), o pioneiro Durval Preto, 83 anos, de Apucarana. Sócio da Associação Ferra Mula de Apucarana e funcionário por muitos anos do Sindicato Rural Patronal, ele é tio do secretário de estado da Saúde, Beto Preto.

O próprio secretário informou, através de suas redes sociais, a morte do tio. Durval Preto era cardíaco e se submeteria a uma troca de marca-passo, mas o procedimento teve complicações e ele não resistiu. Ele estava internado no Honpar, de Arapongas.

Durval era irmão do pai do secretário Beto Preto, Pedro Agostinete Preto, que faleceu em junho do ano passado no Hospital da Providência.

Durval é velado na Capela Mortuária Central, o sepultamento será às 11 horas, no Cemitério Cristo Rei.