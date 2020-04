Detonação de rochas interdita Contorno Sul de Apucarana nesta sexta-feira

Para dar sequência nas obras de duplicação da BR-376, a Rodovia do Café, a concessionária CCR RodoNorte vai realizar mais um procedimento de detonação de rochas nesta sexta-feira (03). A detonação será realizada na frente do Contorno Sul de Apucarana, uma das cinco que recebem as obras simultaneamente ao longo do segmento Ponta Grossa - Apucarana: a atividade está agendada para o meio-dia, no km 241.

Com o objetivo de fornecer total segurança para colaboradores, motoristas que circulam pela região e também moradores de propriedades lindeiras, a BR-376 terá bloqueios no Contorno Sul: no km 241, em Apucarana, a interdição total da pista deve ocorrer por volta das 11h50. Em todas as operações, o bloqueio da rodovia é feito em um raio aproximado de 1 km e dura cerca de uma hora, tempo necessário para a realização dos procedimentos de preparação, detonação e limpeza de pista.

Lembrando que os usuários, antes mesmo de pegar a estrada ou até mesmo em trânsito pelas rodovias, podem consultar as condições de tráfego pelo site da CCR RodoNorte, www.rodonorte.com.br, além do telefone 0800 42 1500. Em caso de chuva forte, as detonações poderão ser transferidas para uma nova data.

Duplicação avança

Com mais de 100 km já liberados ao tráfego, a duplicação da BR 376 segue com obras em estágio avançado em vários pontos: a CCR RodoNorte possui frentes da duplicação da BR 376 em andamento nas regiões de Mauá da Serra (entre os kms 296 e 269), do Contorno Sul de Apucarana (entre os kms 232 e 246) e Tibagi. Nos trechos em obras, em alguns momentos do dia, é necessária a interdição de uma faixas da rodovia, deixando o fluxo no sistema pare-siga.