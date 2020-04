Criança de sete anos testa negativo para covid-19, em Apucarana

Deu negativo o exame para covid-19 realizado em um menino de 7 anos, que mora em Apucarana. A informação foi confirmada na tarde desta quinta-feira (2), pela assessoria de imprensa da Autarquia Municipal de Saúde (AMS). Três casos continuam em investigação.

De acordo com a assessoria, um idoso de 70 anos que apresentou febre e tosse permanece internado no Hospital da Providência e aguarda resultado do exame para o novo coronavírus. Outro homem, de 60 anos, que também apresentou sintomas e está internado também aguarda o resultado do teste.

O terceiro caso suspeito é o da mulher de 28 anos que morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na última terça-feira (31/03), após dar entrada com uma síndrome respiratória grave. A AMS havia informado que o resultado do teste dela já havia saído e era negativo para a doença, contudo retificou a informação alegando que havia cometido um engano.