Segue em investigação a morte da mulher de 29 anos, ocorrida na última terça-feira (31), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), de Apucarana. A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) disse que se equivocou ao informar que o resultado do exame para covid-19 havia saído e deu negativo. Segundo a assessoria de imprensa, o resultado do teste ainda não foi divulgado pelo Laboratório Central do Paraná (Lacen).