Agressões contra mulher mobilizam PM em Apucarana

A polícia militar (PM) de Apucarana registrou 6 ocorrências de ameaça e violência doméstica contra mulheres nas últimas 24 horas, em diversas regiões da cidade. Dois homens foram presos.

No Jardim Catuaí, um homem de 38 anos foi preso depois de agredir a esposa. A mulher acionou a polícia e ficou aguardando a chegada da equipe na rua, com medo de entrar em casa. Ela apresentava escoriações no pescoço e braço esquerdo e relatou que seu marido consumiu bebidas alcoólicas e estava agressivo, então passou a agredi-la depois que tiveram uma discussão com relação ao trabalho. Ele foi encaminhado para a delegacia da cidade.



No Residencial Jaçanã, um homem de 41 anos também foi detido depois de ameaçar colocar fogo na residência da família e bater na mulher grávida de 8 meses. De acordo com a vítima, o companheiro teria chegado embriagado e estaria ameaçando colocar fogo na casa, além de ameaçá-la de morte. A mulher, grávida de 8 meses, relatou ainda que o homem a empurrou contra a parede fazendo com que ela caísse no chão, batendo a barriga. Ela foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao hospital para avaliação. O agressor foi encaminhado para a delegacia.



No Residencial Sumatra, a PM atendeu ao chamado de uma mulher que relatou que seu ex-marido arrombou a porta da casa e lhe agrediu com socos e chutes. Logo após as agressões, ele fugiu do local. Horas depois, a equipe foi acionada pela segunda vez no mesmo endereço, porque o agressor voltou até a casa de sua ex-esposa e tornou a agredir com socos e chutes, fazendo ameaças de morte. A equipe policial fez diligências por locais onde o agressor poderia tentar se esconder, mas ele não foi localizado.



No centro de Apucarana a PM foi acionada por uma mulher que relatou estar sendo ameaçada de morte pelo seu ex-companheiro. Com a chegada da equipe o homem fugiu. Não houve agressão.



No Núcleo Habitacional Afonso Camargo, uma mulher acionou a polícia depois que seu ex-companheiro, contra o qual ela tem medida protetiva, veio tomar o carro que estava com ela. A vítima contou ainda que o filho dela estava no carro no momento, e que o homem então jogou a criança no chão com a cadeirinha. Ela foi orientada a procurar a delegacia da mulher. O agressor fugiu do local.



Na Vila Formosa, uma mulher acionou a polícia depois que o pai começou a demonstrar agressividade e ameaçar a irmã com um pedaço de pau dentro de casa. Ela relatou que ele costuma ser bastante agressivo. Com a chegada da polícia, o homem saiu do local.