Quinta-feira será de tempo abafado, prevê Simepar 

Nesta quinta-feira (2) espera-se a intensificação de um sistema de baixa pressão a partir da altura do Uruguai e o extremo Sul do Brasil. No Paraná o tempo fica mais abafado com previsão de mudança entre a tarde e à noite, com chuvas principalmente na metade sul do estado, devido também a evolução do sistema. Alguns temporais podem ocorrer com rajadas de vento, informou o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Ao amanhecer Apucarana registrou 17ºC, a temperatura máxima deve chegar aos 28ºC.

Sexta-feira (3)

Na sexta-feira um sistema de baixa pressão atmosférica avança rapidamente para o mar na altura do Sul do Pais. No Paraná os ventos passam a predominar dos quadrantes sudoeste e sul, com alguma chuva em áreas isoladas. As temperaturas se elevam um pouco mais ao norte, enquanto que nas demais regiões a previsão é de uma elevação mais lenta.