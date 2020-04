Dois garotos de 14 anos e um de 12, foram apreendidos após invadirem uma associação e nadar na piscina do local, no final da tarde de quarta-feira (1) em Apucarana, no Jardim Aeroporto.

O caseiro do espaço, chamou a Polícia Militar (PM) por volta das 18h15. A equipe encontrou os meninos, que foram levados para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana. O Conselho Tutelar acompanhou a situação.

O caseiro informou que sempre o espaço é invadindo.