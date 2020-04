Hospital, AMS, UPA e Terminal Urbano recebem desinfecção em Apucarana

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Autarquia Municipal de Saúde (AMS) segue atuando com firmeza no combate ao novo coronavírus. A desinfecção periódica vem sendo mantida como forma de prevenir a contaminação das pessoas em locais específicos.

Na noite de terça-feira (31), um caminhão-pipa do município foi utilizado para pulverização com hipoclorito de sódio. O produto foi aplicado na parte frontal do prédio da Autarquia Municipal de Saúde e na lateral, no acesso ao Pronto Atendimento do Coronavírus. Servidores municipais também fizeram a desinfecção na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), nos acessos ao Hospital da Providência e também em todo o terminal rodoviário urbano.

O prefeito Junior da Femac explica que o hipoclorito de sódio é uma substância muito utilizada como desinfetante para superfícies. "O produto serve para a desinfecção geral, reduzindo as chances de contaminação por vírus, parasitas e bactérias, que causam doenças", explica.

“Essa é uma luta de todos e o poder público tem feito tudo que está ao seu alcance em favor da Saúde Pública. Aproveitamos para reforçar a importância das pessoas respeitarem o período de isolamento domiciliar, contribuindo para impedir a disseminação do novo coronavírus”, pondera o prefeito Junior da Femac.

O secretário da saúde, Roberto Kaneta, informa que os agentes municipais têm promovido orientações importantes à população seja através do telefone ou presencial, por intermédio do Pronto Atendimento do Coronavírus. "No pronto atendimento criamos uma estrutura de saúde exclusiva para atender casos suspeitos, e neste espaço estamos mantendo um cuidado rigoroso com a higienização", assinala.

Segundo ele, as pessoas, na maioria dos casos, apresentam sintomas gripais e buscam atendimento para saber se estão com a nova doença. "Por isso, estamos promovendo regularmente a desinfecção de todo o ambiente com aplicação de hipoclorito", afirma o secretário.

O Pronto Atendimento do Coronavírus está funcionando no andar térreo da Autarquia Municipal de Saúde (AMS). O serviço é oferecido, ininterruptamente, de segunda-feira a domingo, entre 7 horas e 23 horas. Já o atendimento telefônico, de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas, pelos canais 3162-3049 – celulares – 99967- 0845 e 99967-0563.