Prefeitura de Apucarana compra 100 mil máscaras para enfrentamento ao coronavírus

Apucarana começou receber nesta quarta-feira (1º) as 100 mil máscaras que a prefeitura comprou com recursos próprios para proteção de profissionais que estão na linha de frente nos atendimentos casos suspeitos ou confirmados do Covid-19 no município. A primeira remessa, de 3,5 mil unidades, chegou ao depósito central da Autarquia Municipal de Saúde (AMS) e vai atender os servidores públicos das Unidades Básicas de Saúde, do Pronto Atendimento do Coronavírus e outros profissionais da área, bem como pacientes com suspeita da doença.

“Alem de garantir esse importante equipamento de segurança aos nossos profissionais de saúde, vamos distribuir máscaras para servidores municipais da Assistência Social, em especial os que atendem nos CRAS, para os da fiscalização, bem como aos órgãos de segurança entre eles a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiro e até mesmo ao Hospital da Providência. Compramos essas máscaras para proteger um grande número de trabalhadores que estão atuando neste enfrentamento do coronavírus. Todos merecem a nossa atenção com medidas que possam contribuir para garantir sua segurança enquanto estão cuidando da saúde da população em geral”, afirma o prefeito Junior da Femac.

O chefe do depósito central da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), farmacêutico Lucas Liberati, informa que novas remessas das máscaras vão chegar quase que diariamente ao longo dessa semana. A previsão é receber o total 100 mil unidades dentro dos próximos 15 dias. Ao custo de 80 centavos por unidade, o investimento da administração municipal foi de R$ 80 mil.

As máscaras estão sendo confeccionadas dentro de todas as especificações da Vigilância Sanitária por empresas de Apucarana associadas ao Sindicato das Indústrias do Vestuário de Apucarana e do Vale do Ivaí (Sivale). O diretor presidente da AMS, Roberto Kaneta, detalha que as máscaras são cirúrgicas descartáveis e confeccionadas com material SMS que tem um filtro com eficiência de filtração bacteriana e viral.