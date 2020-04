Canil do 10º BPM de Apucarana recebe novos cães

O Canil da Polícia Militar de Apucarana recebeu na manhã desta quarta-feira (01) dois filhotes da raça Pastor Belga de Malinois. Os filhotes, chamados de Rinty e Biorne, serão incorporados ao Canil Setorial do 10º BPM e iniciarão o adestramento juntamente dos soldados Augusto e Travain.

Os 2 filhotes tem 44 dias de vida e são filhos do cão Nino, que já pertence ao Canil do 10º BPM. Nino tem vasta bagagem na atuação policial, com certificação em faro de entorpecentes.

Os filhotes passarão por treinamento e adestramento para faro de entorpecentes e armas, busca de pessoas e patrulhamento. Ao final do adestramento, os filhotes substituirão outros dois cães, que serão aposentados.