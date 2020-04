Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira 

Poucas mudanças nas condições do tempo nesta quarta-feira (1º) no Paraná. Pela manhã o sol aparece com força e as temperaturas rapidamente se elevam. A partir da tarde, há condição para eventos bastante isolados de chuva de curta duração em poucas cidades. Destaque para o calor previsto em todo Estado.

Ao amanhecer, Apucarana registrou 18ºC, a temperatura deve chegar aos 27ºC.

Quinta-feira

Nesta quinta-feira espera-se a intensificação de um sistema de baixa pressão a partir da altura do Uruguai e o extremo Sul do Brasil. No Paraná o tempo inicia abafado mas tem previsão de mudança entre a tarde e à noite, com chuvas principalmente na metade sul do estado, por conta da evolução deste sistema. Alguns temporais podem ocorrer com rajadas de vento.