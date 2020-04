Apucarana descarta mais uma suspeita da covid-19 e investiga outras duas

Mais um caso suspeito do novo coronavírus foi descartado, nesta terça-feira (31/03) em Apucarana. Agora o município investiga dois outros casos da covid-19. Conforme informações da assessoria de imprensa da prefeitura, o exame de uma mulher de 34 anos deu negativo para a doença.

Contudo, um novo caso de um idoso de 70 anos que apresentou sintomas como febre e tosse está em investigação. Ele está internado no Hospital da Providência.

Ainda conforme a assessoria, a criança de 7 anos que também está com suspeita do novo coronavírus permanece em isolamento domiciliar até o resultado do exame sair.