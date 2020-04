Em meio à pandemia moradores de prédio em Apucarana rezam terço pela sacada 

Moradores do edifício Gralha Azul em Apucarana encontraram um jeito inusitado para se reunir em oração. Devido a pandemia de coronavírus e o isolamento social, surgiu a ideia: realizar um terço pelas sacadas dos apartamentos.

O primeiro encontro pelas varandas, aconteceu na quinta-feira (26) e nesta terça-feira (31), às 19h, mais uma vez os moradores vão se reunir em oração.

Carlos Bidoia de 69 anos, mora com a esposa Dalva de 64, no residencial há 18 anos, e nunca imaginou que um dia iria participar de um terço pela sacada. "Isso nunca me aconteceu antes, temos nosso grupo de vivência, já nos reunimos toda primeira terça-feira do mês, com outros moradores do edifício. Estamos passando por esse momento difícil e agradeço a Deus por ter tido essa ideia. Nós somos instrumentos de Deus, demos fazer o melhor pelo nosso próximo, e o Espirito Santo iluminou eu e minha esposa com essa ideia, convidados os moradores, que aceitaram o convite para o terço na sacada," conta.

Carlos ainda disse que aproximadamente 100 pessoas participam do momento de oração, e que moradores de prédios vizinhos, também estão acompanhando o terço.

"É muito legal ver os vizinhos dos outros prédios acompanhado e praticamente todos os moradores do residencial estão participando. Quando convidamos os vizinhos para o terço foi um momento muito especial, convidamos todos, independente da religião. O importante é reunirmos em oração e pedir por nossas famílias, pedir proteção. Devemos confiar em Jesus, e ter fé para enfrentar a pandemia," ressalta Carlos.

Cidinha Balan, de 62 anos também mora no edifício e está participando do terço. Ela disse que a emoção tomou conta quando todos estavam em oração nas sacadas.

"Impressionante como a nossa vida sofre mudanças radicias e temos que nos adaptar a situações jamais imaginadas. Frequento missas semanalmente, participo do grupo mães intercessoras, e agora me vi fazendo tudo isso virtual. A emoção tomou conta de todos. Mesmo separados estamos ligados em oração. Não podemos estar no mesmo local, mas podemos estar em nossas sacadas, orando pelo mesmo objetivo," detalha.

Cidinha também percebeu que moradores de outros prédios estão participando do terço. " Percebemos isso, as pessoas de outros prédios também estão participando, e é um momentos de acharmos meio para clamar pelo fim da pandemia. Precisamos nos unir em orações, com certeza," finaliza.