Terça-feira deve ser mais um dia de sol em Apucarana e região

Mais um dia quente no Paraná, com chuvas isoladas à tarde. Não há previsão de sistemas mais organizados, desta forma as precipitações ocorrem de forma bem pontual, especialmente perto de encostas de serras e vales de rios. Uma frente fria avança pelo Oceano, na altura do Rio Grande do Sul.

Nesta terça-feira (31), a temperatura ao amanhecer foi de 17ºC. A máxima deve chegar aos 28ºC durante a tarde.

Quarta-feira (1).

Poucas mudanças nas condições do tempo nesta quarta-feira no Paraná. Pela manhã o sol aparece com força e as temperaturas rapidamente se elevam. A partir da tarde há condição para eventos bastante isolados de chuva, de curta duração, em poucas cidades. Destaque para o calor previsto em todo Estado.