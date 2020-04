Três jovens são presos com maconha na Vila Nova em Apucarana

Três jovens de 18, 19 e 20 anos, foram presos pela polícia militar (PM) de Apucarana durante a noite desta segunda-feira (30), por porte de drogas.

A PM recebeu a denúncia de que um clube localizado na Vila Nova havia sido invadido por alguns homens que estariam fazendo uso de drogas no local.

Os policiais realizaram patrulhamento e a equipe se deparou com dois rapazes saindo da entrada lateral do clube e outro que estava do lado de dentro do portão. Todos foram abordados, e ao entrar no clube, os policiais encontraram mais duas pessoas lá. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas durante as buscas pelo local, foram encontradas 3 porções de maconha, escondidas em locais diferentes.

Três dos abordados assumiram a posse da droga e eles foram encaminhados juntamente com o entorpecente para a delegacia da cidade.