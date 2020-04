PM prende suspeitos de diversos roubos em Apucarana

Uma abordagem da equipe ROTAM, do 10°Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Apucarana, na tarde de segunda-feira (23), resultou na prisão de quatro pessoas que teriam envolvimento em diversos roubos na cidade.



Na abordagem inicial, haviam três homens em atitude suspeita, e após checagem foi verificado que contra um deles,que possui 20 anos de idade, pesava um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

Durante a abordagem, a equipe recebeu denúncias de que um dos envolvidos,de 19 anos, estaria comercializando dois violões de procedência duvidosa.

Conforme a PM, o suspeito afirmou que havia adquirido os dois violões de uma terceira pessoa,não informado quem seria e que estava tentando vende-los, e que os mesmos estariam escondidos em meio a mata próximo a Lagoa do Shimit.

A equipe foi até o local e encontrou os referidos violões, que se tratavam de produtos de roubo à residência ocorrido em 27/03.

Como a abordagem ocorreu próximo a residência do terceiro abordado, de 25 anos, a equipe, mediante autorização entrou a casa e localizou duas munições de arma de fogo.

Mediante os fatos, os três suspeitos foram encaminhados para a delegacia, quando a equipe tomou conhecimento que a mulher de um deles estaria na porta aguardando notícias do seu esposo de 25 anos, e foi constatado que ela, de 33 anos, estava de posse de dois aparelhos celulares roubados, ambos da mesma situação do roubo dos violões. Com isso, a mulher também foi presa.

Ainda de acordo com a PM, desde a semana passada várias prisões de suspeitos envolvidos em roubo aconteceram. "Graças aos esforços dos órgãos de segurança pública: Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público e Poder Judiciário. Os trabalhos intensos não param, e cada vez mais pessoas envolvidas com o mundo do crime, serão tiradas de circulação," informou a Comunicação Social do 10ºBPM.