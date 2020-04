PM prende suspeito de assaltar vereador de Apucarana

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem, de 36 anos, suspeito de roubar um Ford Ecosport no Distrito do Pirapó, em Apucarana, minutos depois da ação criminosa. O veículo pertence ao vereador da cidade Franciley Preto Godoy, o Poim, que mora no distrito.

O roubo foi realizado por duas pessoas e aconteceu nas proximidades da praça da igreja do Pirapó. Minutos depois, a polícia foi acionada e realizou rondas na região. Pouco tempo depois, a equipe policial encontrou o veículo nas proximidades de uma cooperativa agrícola, na BR-376, que dá acesso à Cambira.

Na ação, os policiais identificaram ainda um suspeito próximo ao veículo, que foi preso e encaminhado à 17ª Subdivisão Policial. O veículo foi devolvido ao proprietário.