Motoristas 'driblam' interdição para trafegar em trecho em obras na zona norte

Interditada na primeira quinzena de março para construção de uma rotatória, a Rua Dom Pedro II continua recebendo fluxo de veículos. Motoristas estão driblando a interdição e passando pelo trecho em obras na zona norte de Apucarana.



Além do tráfego irregular pela Rua Dom Pedro II, os motoristas também não estão respeitando a interdição, no mesmo trecho em obras, da Avenida Central do Paraná, que foi fechada no sentido bairro/Avenida Minas Gerais.

O superintendente do Superintendência de Segurança, Trânsito e Transporte do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan),Carlos Mendes, afirma que a prefeitura está ciente do problema, mas não tem condições de manter fiscalização durante todo o dia no local. “A gente coloca as manilhas, cavaletes e GMs no local, mas basta virar as costas para que os obstáculos sejam retirados”, comenta.



Ele destaca que a interdição é feita pensando na segurança dos motoristas uma vez que parte do asfalto foi retirada da Rua Dom Pedro II e há degraus em vários pontos.



Segundo Mendes, a empreiteira responsável pela obra aguarda a chegada de um equipamento e a remoção de um poste para dar sequência ao projeto.