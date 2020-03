Celular do prefeito Júnior da Femac é clonado

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, registrou nesta segunda-feira à tarde (30), boletim de ocorrência na 17ª Subdivisão Policial, solicitando providências às autoridades policiais em decorrência da clonagem de seu telefone celular.



Conforme relatou o prefeito, seu celular estaria clonado desde sexta-feira, dia 27. “Percebi que minha linha telefônica parou de funcionar e, ao mesmo tempo, fiquei sabendo que muitas pessoas estavam recebendo mensagens que eu não havia enviado”, informou.

Alguns amigos ligaram para Junior revelando que estavam recebendo mensagens pedindo dinheiro, senhas e outros conteúdos impróprios. Uma conta bancária indicada para depósito foi identificada numa agência do Bradesco, no município de Bacabal, Estado do Maranhão.

O procurador geral do Município, Paulo Sérgio Vital, acompanhou ontem o registro do boletim de ocorrência na 17ª SDP. Segundo ele, quem fez a clonagem está se passando pelo prefeito Junior da Femac para pedir dinheiro, enviando fakes news, pedindo senhas e fazendo outras postagens inadequadas.

“Recusem qualquer solicitação feita pelo celular do prefeito Junior da Femac. As providências legais já estão sendo tomadas”, anunciou Vital, acrescentando que investigadores da polícia do Paraná, especializados neste tipo de crime, já estão trabalhando no caso.