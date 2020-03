Tempo permanece instável em Apucarana e região

A massa de ar que predomina no Estado é aquecida e segue com índices mais elevados de umidade, situação que favorece a formação de áreas de instabilidade preferencialmente a partir da tarde. As chuvas previstas são localizadas e rápidas, ou seja, não chove em todos os municípios do Paraná. Temperaturas seguem relativamente elevadas.

Ao amanhecer nesta segunda feira (30), Apucarana registrou 17ºC

a temperatura debe chegar aos 27ºC.

Terça-feira (31)

Mais um dia quente no Paraná, com chuvas isoladas à tarde. Não há previsão de sistemas mais organizados, desta forma as precipitações ocorrem de forma bem pontual (especialmente perto de encostas de serras e vales de rios). Uma frente fria avança pelo Oceano, na altura do Rio Grande do Sul.