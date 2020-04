Motociclista sofre ferimentos após acidente em Apucarana

Um homem de 31 anos que conduzia uma moto, sofreu ferimentos após um acidente na Rua Nova Ukrânia em Apucarana. A batida envolveu um carro e aconteceu por volta das 7h10 desta segunda-feira (30).

Segundo testemunhas, o motorista do carro, um Hyundai Creta, bateu na traseira da moto e arrastou a motocicleta por quase 30 metros. O veículo ainda atingiu duas árvores.

Conforme os Bombeiros, o motociclista sofreu ferimentos moderados, suspeita de fratura na perna esquerda, contusões e escoriações pelo corpo. Ele foi levado ao Hospital da Providência. O nome do motociclista não foi revelado.



O motorista do carro, não sofreu ferimentos. As causas do acidente serão apuradas.