Semana deve ser de tempo nublado segundo Simepar

O domingo começou com bastante chuva na região mais ao norte do estado, uma área de instabilidade está provocando chuva fraca a moderada, com alguns raios que apresentam um deslocamento de oeste para leste, de acordo com o Simepar.

Em Apucarana, a temperatura mínima registrada neste domingo foi de 17°C. Já a máxima não deve ultrapassar os 24°C.

A semana deve permanecer com tempo nublado e pancadas de chuva ao longo do dia, com temperaturas mais amenas, com máximas sempre abaixo dos 30°C na região.