Mãe e filho são presos em Apucarana depois de se agredirem no Jardim Tibagi

Uma mulher de 39 anos foi presa e seu filho de 16 anos foi apreendido pela polícia militar (PM) no Jardim Tibagi, em Apucarana, na madrugada deste domingo (29). Eles estavam se agredindo em casa.

De acordo com o relatório policial, a equipe foi acionada por moradores do local, relatando que uma mulher estaria gritando por socorro em via pública. No local, a polícia localizou um adolescente de 16 anos ferido na região do ombro direito por um objeto perfurante. Ele contou que sua mãe chegou em casa embriagada e já passou a ofendê-lo, pois o adolescente estava dormindo na sua cama. Após a discussão, sua mãe passou a agredi-lo, e ele passou a se defender e revidar as agressões, até que sua mãe pegou um garfo e desferiu um golpe, causando uma pequena perfuração no ombro direito. O adolescente relatou que após o fato, sua mãe saiu da casa.





A PM realizou diligências para encontrar a mulher, sendo ela localizada na Rua Liberato De Souza Sardinha, quase esquina com rua Marcílio Dias. Perguntada pela equipe, a mulher disse que não quer seu filho em casa, pois segundo ela, ele vende drogas. Ela contou que ele também havia lhe agredido, inclusive mostrou à equipe alguns hematomas no braço direito.







Mãe e filho foram encaminhados até a delegacia da cidade.