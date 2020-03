A Diocese de Apucarana completa 55 anos neste sábado (28). São diversas conquistas realizadas durante cinco décadas. Desde sua fundação, a diocese foi administrada por cinco bispos, e além dos diversos padres e diáconos permanentes que ainda atuam na diocese, gerou um arcebispo emérito, que escolheu aproveitar da sua emeritude nas terras desta querida diocese e um cardeal, que por suas responsabilidades junto ao Papa habita em Roma.

Muitos dos quase 500 mil habitantes dos 36 municípios desta Igreja particular, já foram agraciados por sua estrutura, pelas suas obras sociais, pelo trabalho de tantos leigos engajados na evangelização, visita aos doentes, obras que atendem os pobres, carentes, necessitados e excluídos.

Parabéns a todo clero, religiosos e religiosas, que antes da fundação da diocese, já estavam a serviço da evangelização nessas terras e que continuam até nos dias de hoje. Parabéns a toda parcela por Deus escolhida, pois atentas as palavras do Divino Mestre foram evangelizar.

Diocese de Apucarana, uma Igreja viva e em saída, sempre ao encontro de todo o povo de Deus.

A Diocese de Apucarana presente nos meios de comunicação:

-Acesse: www.diocesedeapucarana.com.br

-Se inscreva: youtube.com/diocesedeapucarana

-Curta: facebook.com/dioceseonline

#pascom

#dioceseonline

#sistemaDAdecomunicacao