Transporte coletivo terá horário restrito neste domingo em Apucarana

Os usuários do transporte coletivo de Apucarana devem ficar atentos ao utilizar o serviço neste domingo. Por conta da pandemia de coronavírus, os ônibus vão circular em horários restritos. Haverá linhas funcionando apenas das 05h30 às 8h30; das 10h40 às 13h30 e das 16h40 às 19h30.

A empresa informa que fora desses horários não haverá ônibus em circulação em Apucarana neste domingo.

A VAL também destacou que a partir de segunda-feira podem haver mudanças nos horários das linhas. A orientação é que o usuário consulte os horários previamente, o que pode ser feito pelo APP ou no site da empresa http://www.valap.com.br/.

Com o fechamento do comércio e outras atividades, a VAL estimava, no início desta semana, uma queda de mais de 50% no fluxo de passageiros.