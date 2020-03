Apucarana vai fabricar máscaras para suprir demanda

O setor de confecção de Apucarana vai fabricar máscaras cirúrgicas para atender a crescente demanda provocada pela pandemia do novo coronavírus. De acordo com o presidente da Associação Comercial, Empresarial, Industrial e de Serviços (Acia) Jayme Leonel, empresas da “Capital do Boné” também vão produzir jalecos hospitalares. “Está havendo muita procura, devido ao novo coronavírus. Ainda não tenho número total de pedidos e também de empresas que vão fabricar, porque o leque está abrindo agora”, afirmou Leonel.

A fábrica de bonés onde o representante comercial Rodrigo Jarenco trabalha, está entre as empresas que decidiram se readequar, diante da crise. Com a paralisação das atividades do comércio varejista, muitos pedidos foram adiados e a produção caiu. Segundo Jarenco, mudar o foco da produção foi a saída para a emprega cumprir com suas responsabilidades, como o pagamento do salário dos funcionários. “Os nossos clientes pararam de pedir mercadorias e foi preciso encontrar outra alternativa”, explica.

A fábrica já tem um pedido de 14 mil máscaras hospitalares para atender Apucarana, por enquanto. “Ainda não iniciamos a confecção, estamos nos adequando”, afirma.

Ele garante que a produção de máscaras não substituirá a de bonés. Quando a crise passar, a confecção voltará ao normal. “Não é uma troca. É uma alternativa para a empresa não parar e ter que demitir funcionários”, assegura.