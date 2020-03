Clínicas e restaurantes poderão abrir a partir de segunda-feira em Apucarana

Em pronunciamento na noite desta sexta-feira após uma nova reunião com representantes do comércio e outros setores produtivos, o prefeito de Apucarana, Junior da Femac, manteve a suspensão do fechamento do comércio varejista, mas anunciou algumas alterações na permissão de funcionamento de estabelecimentos que entram em vigor a partir da próxima segunda-feira (30).

Segundo o prefeito, boa parte das alterações é uma atualização ao que determinam decretos estaduais. Em seu pronunciamento, Junior da Femac foi enfático em pedir que a população mantenha o isolamento. "Eu não decretei barreira, nem quarentena ou toque de recolher como em outros municípios. Essa questão é muito séria, já temos em Apucarana uma pessoa internada na UTI com toda sintomatologia de coronavírus. Peço que vocês não saim à rua, não levem crianças ao supermercado. Respeitem", comenta.

A partir de segunda-feira, além dos estabelecimentos que já eram considerados essenciais e tinham funcionamento permitido, outros poderão atuar. Veja a lista abaixo.





O QUE PODE ABRIR A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA

Oficinas mecânicas e auto peças

Clínicas médicas, odontológicas e veterinárias. Laboratórios e clínicas de imagem

Estabelecimentos que comercializam produtos alimentícios

Agropecuárias

Serviços autônomos individuais (pedreiros, jardineiros, eletricistas)

Restaurantes (não incluso lanchonetes e desde que atuem com 30% da capacidade de público ou espaço de 5 metros quadrados por pessoa)

Os estabelecimentos - os citados e os que já eram liberados para funcionar - terão que, obrigatoriamente, ofertar máscaras descartáveis.

SUPERMERCADOS E MERCADOS

O novo decreto altera as disposições anteriores a respeito do funcionamento dos supermercados. A partir de segunda-feira os estabelecimentos poderão funcionar em seus horários habituais. Atualmente, o limite de funcionamento é as 20 horas. A partir de segunda-feira, podem funcionar até as 22 horas.